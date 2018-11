Beruchte Mexicaanse drugsbaron overlijdt in cel na hartaanval

In Roemenië gevonden ‘Picasso’ is mogelijk vervalsing

18 november Bij kunstkenners zijn twijfels gerezen over de echtheid van de in Roemenië opgegraven pasteltekening die lijkt op de Picasso die in 2012 verdween uit de Kunsthal in Rotterdam. De kenners baseren zich op foto’s van de vinder van het doek ‘Tête d’Arlequin’ (1971).