Beschieting heli president Colombia: 650.000 euro voor gouden tip

Opnieuw 'schokkende vondst' van honderden anonieme graven in Canada

24 juni Een inheemse groepering in Canada heeft honderden anonieme graven ontdekt in de buurt van een voormalig internaat in de Canadese regio Saskatchewan. De groepering maakt niet bekend hoeveel overblijfselen er gevonden zijn, maar het zou gaan om de ‘meest significante vondst tot nu toe’. Donderdagochtend (lokale tijd) volgt een persconferentie over de ‘’afschuwelijke en schokkende vondst’.