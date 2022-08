Bestuurder (24) die inreed op menigte in Pennsylvania, sloeg ook moeder dood na crash

Volgens de politie had Reyes ’s middags een discussie met zijn moeder in hun woning in het stadje Nescopeck. Hij stapte daarna in zijn auto en reed omstreeks 18:15 uur door het nabijgelegen Berwick. Hij was naar eigen zeggen ‘erg gefrustreerd’ en ‘moe door steeds ruzie te maken met zijn moeder, onder meer over geld’ en wilde dat dat zou stoppen.



Op hetzelfde moment kwamen ongeveer 75 mensen samen op een parkeerplaats voor een bar, ter gelegenheid van een benefietavond ter ere van de slachtoffers van de zware woningbrand in Nescopeck op 5 augustus. Daarbij overleden zeven volwassenen en drie kinderen. Reyes reed eerst voorbij om kort daarna terug te keren en ‘door de menigte te rijden’, meldt de politie.