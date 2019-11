Betogers Irak beschoten: tientallen doden

Veiligheidstroepen zouden in Nasiriya onder meer het vuur hebben geopend op betogers die een brug blokkeerden. Daarbij raakten ook veel mensen gewond. Later gingen duizenden mensen de straat op om hun doden te begraven. “We blijven tot het regime valt en tegemoet wordt gekomen aan onze eisen”, scandeerden ze.

Premier Mahdi heeft inmiddels de commandant van zijn taken ontheven die het nieuwe crisiscentrum in Nasiriya leidde. De gouverneur van het gebied hield generaal Jamil Shummary verantwoordelijk voor het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen. De gouverneur had gedreigd zelf ontslag te nemen als de aanstelling van Shummary niet zou worden teruggedraaid.

Grootschalige protesten

Irak is al zo’n twee maanden in de greep van grootschalige protesten. Daarbij zijn honderden doden gevallen en duizenden mensen gewond geraakt. Betogers staken woensdag het Iraanse consulaat in Najaf in brand. Op videobeelden is te zien dat mensen juichen terwijl het gebouw in vlammen opgaat.