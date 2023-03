Betoging tegen waterreservoir in Zuidwest-Frankrijk loopt volledig uit de hand: tientallen gewonden

Schooldi­rec­teur VS moet weg nadat leerlingen ‘David’ van Michelange­lo te zien kregen

De directeur van een school in Florida nam deze week gedwongen ontslag nadat ouders hadden geklaagd dat hun kinderen in het zesde leerjaar werden blootgesteld aan ,,pornografie” tijdens een les over Renaissancekunst. Tijdens die les kwam onder meer het wereldberoemde standbeeld ‘David’ van kunstenaar Michelangelo aan bod.