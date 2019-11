Betogingen en 27 arrestaties in Georgië vanwege film over twee verliefde mannelijke dansers

Baby levend opgegeten door honden nadat tienermoe­der hem vlak na geboorte in wildernis dumpt

10:15 Taiwan is al dagen in de ban van de gruwelijke vondst van een pasgeboren baby die door een roedel zwerfhonden is opgegeten. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de tienermoeder van de baby en haar 25-jarige vriend hem achteloos in de wildernis in het zuiden van het land hebben gedumpt.