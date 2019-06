Beveiliger en stagiaire gegijzeld in Franse gevangenis

Russische journalist vrijgela­ten: ‘In de cel at hij niks, uit angst dat de politie drugs in zijn eten zou doen’

11 juni De plotselinge vrijlating van de Russische onderzoeksjournalist Ivan Goloenov verrast vriend en vijand. Op de redactie van zijn nieuwssite Medoeza is het feest, vertelt een collega: ,,En nu is het ook in het belang van de Russische autoriteiten dat hij veilig blijft, iedereen kijkt mee.”