Bevolking op rijstrantsoen, Noord-Korea steekt nieuwe raketten af

Noord-Korea heeft het mes gezet in de voedselrantsoenen voor burgers. Zij krijgen nog maar 300 gram levensmiddelen per dag. Ondertussen vuurde het land vandaag meerdere korteafstandsraketten af.

Noord-Korea heeft de slechtste oogst in tien jaar tijd achter de rug, meldt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Door droogte, hittegolven en overstromingen is er niet genoeg eten om de tijd tot de volgende oogst te overbruggen. Het voedseltekort is volgens de VN opgelopen tot 1,36 miljoen ton. Dat heeft gevolgen voor miljoenen mensen.

Quote Veel gezinnen overleven op een eenzijdig dieet van rijst en kimchi. Ze krijgen heel weinig eiwitten binnen Nicolas Bidault, manager Wereldvoedselprogramma ,,Veel gezinnen overleven op een eenzijdig dieet van rijst en kimchi (gefermenteerde kool, red.). Ze krijgen heel weinig eiwitten binnen’’, verklaart manager Nicolas Bidault van het Wereldvoedselprogramma, één van de weinige hulporganisaties die toegang heeft tot het gesloten land. De organisatie, die onder andere coöperatieve boerderijen, voedseldistributiecentra en crèches bezocht, maakt zich grote zorgen. ,,Grote delen van de bevolking zijn al extreem kwetsbaar. Verdere inperking van de al minimale rantsoenen kan ze in een diepe hongersnood storten’’, zegt Bidault.

Internationale sancties

Het Wereldvoedselprogramma acht het aannemelijk dat de Noord-Koreaanse machtshebbers de rantsoenen nog verder moeten verlagen. Het land, dat al zwaar leunt op voedselhulp van de Verenigde Naties, had zelf ook al alarm geslagen over de voedselsituatie. Het geïsoleerde regime in Pyongyang gaat gebukt onder zware internationale sancties.

De Amerikaanse president Trump is er nog altijd niet in geslaagd de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un te bewegen zijn nucleaire wapenprogramma te ontmantelen, in ruil voor opheffing van die sancties. De huidige voedselcrisis is aan Kim Jong Un te wijten, stelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,Zijn regime gaat door met uitbuiting, uithongering en verwaarlozing van zijn eigen burgers om zijn illegale nucleaire en wapenprogramma voort te kunnen zetten’', aldus een woordvoerder, die eraan toevoegde dat het regime zijn geld beter kan besteden aan de noden van zijn burgers.

Een eerdere hongersnood, halverwege de jaren `90, heeft naar schatting drie miljoen Noord-Koreanen het leven gekost.

Grote wapentest

In een staaltje militair machtsvertoon heeft Noord-Korea zaterdagochtend rond 9 uur (lokale tijd) meerdere korteafstandsraketten afgevuurd vanuit de kuststad Wonsan. Volgens het het Zuid-Koreaanse leger kwamen de projectielen 70 tot 200 kilometer verderop neer in de Japanse Zee.

Het was de eerste grote wapentest van het land sinds het regime in Pyongyang eind 2017 een langeafstandraket lanceerde. Daarvan wordt aangenomen dat die het vasteland van de Verenigde Staten kan bereiken. Sindsdien proberen de twee landen toenadering te zoeken. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un beloofde geen nucleaire wapens en langeafstandraketten meer te testen.

Twee topontmoetingen tussen Trump en Kim hebben tot nu toe echter niets concreets opgeleverd. In Noord-Korea neemt de frustratie over de aanhoudende sancties toe.

Vorige week dreigde Noord-Korea al dat de VS ‘ongewenste gevolgen’ zouden ondervinden als het land voor eind dit jaar niet met concessies komt. Trump en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo houden voet bij stuk. Zij vinden dat Kim in actie moet komen na zijn belofte om zijn kerninstallaties te ontmantelen.