Bevrijding Thaise voetballertjes uit grot kost duiker 1,5 jaar later zijn leven

Nederland­se verdachte van ‘snurkmoord’ Java doorge­licht: ‘We vermoeden ander motief’

20:27 De politie op het Indonesische eiland Java heeft psychologen ingeschakeld in haar onderzoek naar de moord op een 42-jarige vrouw. Haar Nederlandse ex Hendrik T. (56) beweert haar te hebben gewurgd omdat ze snurkte terwijl hij televisie keek, maar de rechercheurs plaatsen daar vraagtekens bij. Er zijn aanwijzingen dat er een ander motief in het spel was.