Bewondering en respect na overlijden Desmond Tutu: ‘Een groot man is heengegaan’

,,Desmond Tutu leefde wat hij preekte’’, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in een reactie op Twitter vergezeld van twee citaten van de Zuidafrikaanse anti-apartheidsstrijder en Nobelprijswinnaar. ,,Zonder vergeving is er geen toekomst’ en ‘Als je afzijdig blijft bij onrecht dan heb je de kant van de onderdrukker gekozen'.

Duizenden bekenden en onbekenden, van mensen die hem ooit ontmoetten tot mensen die hem bewonderden, delen hun gedachten. De Schotse premier slaat de spijker op de kop waarom dat is. ,,Zijn leven heeft de wereld tot een betere plaats gemaakt’. De Britse premier Boris Johnson roemt Tutu's rol in de strijd tegen apartheid en bij de worsteling om een nieuw Zuid-Afrika te vormen. ,,Hij zal worden herinnerd om zijn spirituele leiderschap en zijn onverwoestbare goede humeur.’’

President Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika noemt TuTu ‘een patriot die zijn gelijke niet kent’ . Hij roemt zijn niet aflatende strijd tegen apartheid en tegen onrecht elders in de wereld. The Nelson Mandela foundation noemt het verlies van Tutu ‘niet te bevatten’. ,,Hij was groter dan het leven en voor zovelen in Zuid-Afrika en overal op de wereld was zijn leven een zegen.’’