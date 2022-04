Bewoners wijzen naar Tsjetsjenen na bloedbad in Boetsja

Waarom Oekraïne moet winnen en Nederland best meer kan doen

Als het in de rug schieten van burgers uiteindelijk wordt beloond met een ‘compromis’ waarbij Poetin delen van Oekraïne mag houden, is dat geen vrede die geruststelt maar een vrede die autocraten inspireert, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

19:00