Bezoekers massaal terug op Duitse Weihnachtsmarkt: ‘Mensen willen er weer op uit’

interview Topman Ahold Delhaize: ‘Willen niet tegen klanten zeggen: we verkopen geen vlees meer’

Ahold Delhaize is het zesde grootste supermarktbedrijf van de wereld, met winkels verspreid over tien landen. We gaan op pad met Frans Muller, topman van de supermarktgigant. Als je in zijn hart kijkt, zou hij het liefst hebben dat zijn klanten minder vlees kochten. ,,400.000 mensen in Nederland hebben niet elke dag te eten. Dat is waanzin.’’

27 november