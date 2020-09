Biden belt met neergeschoten Jacob Blake

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft gisteren gebeld met Jacob Blake, de man die eind augustus in de stad Kenosha door een agent in zijn rug werd geschoten. Dat meldde Biden tijdens een bijeenkomst in een kerk in Kenosha. Hij heeft een kwartier met Blake gesproken.

Gisteren ontmoette Biden de vader van Jacob Blake, twee zusters en zijn broer op het vliegveld van Milwaukee, ruim 60 kilometer van Kenosha. Volgens zijn familie zal Blake vermoedelijk nooit meer kunnen lopen, maar Blake vertelde aan Biden dat hij ‘nooit zal opgeven’.



In de kerk waar Biden sprak waren gemeenschapsleiders aanwezig voor een gesprek over de problemen waarmee de zwarte gemeenschap te kampen heeft. De voormalige vicepresident legde uit hoe zijn beleid gaat helpen om rassenongelijkheid aan te pakken in het strafrecht, de economie, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Omslagpunt

,,Ik beloof je, of ik nu win of verlies. Ik ga vechten, ik ga vechten voor raciale gelijkheid, gelijkheid over de hele linie”, zei Biden. De Democraat zei dat hij voelt dat het land zich op een ‘omslagpunt’ bevindt en klaar is om vooruitgang te boeken op het gebied van raciale gelijkheid.

,,We zijn eindelijk zover dat we de erfzonde in dit land gaan aanpakken - slavernij en al zijn overblijfselen’’, zei Biden. ,,Ik kan je niet zeggen dat alles binnen vier jaar zal zijn opgelost. Maar ik kan je één ding vertellen, het wordt een stuk beter.’’



Dinsdag was Bidens concurrent Trump nog in Kenosha. Hij ontmoette geen familie van Blake, maar zegde de staat Wisconsin 42 miljoen dollar toe om de veiligheid te vergroten en de politie te versterken.

