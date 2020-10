Biden de gedoodverfde winnaar? Dat dachten we bij Hillary Clinton ook

Video Tot levenslang veroordeel­de duikboot­moor­de­naar opgepakt na ontsnap­ping

20 oktober Peter Madsen, de uitvinder die tot levenslang is veroordeeld voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall, is vanmiddag opgepakt nadat hij was ontsnapt uit de gevangenis in Albertslund. Gevreesd werd dat de Deen een explosief bij zich had, maar na onderzoek bleek het om een nepbomgordel te gaan.