Biden geeft Saoedische kroonprins immuniteit in zaak vermoorde journalist Khashoggi

De regering-Biden heeft een Amerikaanse rechtbank gevraagd de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman immuniteit te verlenen. Dat zorgt er in feite voor dat hij niet vervolgd kan worden in de Verenigde Staten en daar ook weer kan rondreizen. Er is veel kritiek op het verzoek.

Want in Amerika is Mohammed bin Salman formeel nog steeds aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. De door de verloofde van Khashoggi in de VS aangespannen civiele zaak tegen hem, was volgens buitenlandse media een laatste wanhopige poging om de kroonprins aansprakelijk te stellen voor de moord in 2018.

Volgens de regering-Biden geniet Bin Salman nu echter formele onschendbaarheid omdat de kroonprins sinds enkele maanden premier van Saoedi-Arabië is. De Saoedische koning besloot 'MSB’ in september - vlak voordat de Amerikaanse regering zich weer over de Khashoggi-zaak zou buigen - plots minister-president te maken, een functie die gewoonlijk wordt bekleed door de koning zelf. Mensenrechtenactivisten doorzagen dit volgens de Britse krant The Guardian als een truc om verantwoordelijkheid voor de moord op Khashoggi te ontlopen. Als dat inderdaad de opzet was dan lijkt die geslaagd want Bidens besluit betekent dat Bin Salman van Amerikaanse justitie niets meer te vrezen heeft.

Vermoord in het consulaat

Kroonprins Bin Salman wordt in het Westen gelinkt aan de politieke moord op de eerder in de VS werkzame Saoedische journalist Khashoggi. De criticus van het Arabische regime werd ruim vier jaar geleden vermoord in het consulaat van Saoedi-Arabië in Turkije. Khashoggi werd door een team Saoedische moordenaars in Istanboel ‘ontvoerd, vastgebonden, bedwelmd, gemarteld, vermoord en in stukken gesneden’. De resten van het slachtoffer werden nooit gevonden. Zelf ontkent de kroonprins iets met de moord te maken te hebben.

De opdracht van Biden om de kroonprins immuniteit te verlenen, staat haaks op beloftes die de president maakte tijdens zijn verkiezingscampagne. Biden zei destijds over de zaak-Khashoggi dat ‘de kroonprins opdracht tot de moord heeft gegeven’ en dat hij ‘van de Saoedi’s de paria zal maken die ze zijn’. Afgelopen zomer bezocht Biden Saoedi-Arabië echter, om zich naar eigen zeggen te ‘heroriënteren op de relaties’. Hij ontmoette daar ook Bin Salman en gaf hem een ‘boks’.

Geen gerechtigheid

Volgens Amerikaanse regeringswoordvoerders is het besluit een zuiver juridische kwestie en heeft het niets te maken met de zaak zelf of met bilaterale of geopolitieke overwegingen. Het spraakmakende besluit betekent volgens juridische experts wel dat de weduwe van Khashoggi, Hatice Cengiz, het nu wel kan vergeten ooit nog gerechtigheid te krijgen voor de gruwelmoord op haar verloofde. Bidens zet gaat ook zeker tot tumult leiden onder democraten in het Amerikaanse Congres. Een behoorlijk deel van Bidens eigen partij wilde vanwege de moord juist een hardere houding tegen de aloude bondgenoot in het Midden-Oosten. Een Amerikaanse advocaat noemde het regeringsbesluit ‘rampzalig voor de verantwoordingsplicht, voor de mensenrechten en voor de straffeloosheid.’

Volledig scherm Hatice Cengiz, de weduwe van journalist Jamal Khashoggi. © Reuters

Volgens ingewijden is er in het Witte Huis vooraf stevig gedebatteerd over de gevoelige zaak. Het besluit zou vreten aan de geloofwaardigheid van de Amerikaanse president als die overal verklaart op te komen voor mensenrechten. In dit geval lijken die ondergeschikt gemaakt aan de strategische belangen van de Verenigde Staten. Biden heeft de Saoedi's (lees: hun olie) namelijk hard nodig. Sinds de aanklachten tegen MSB is de verhouding tussen beide landen zeer verzuurd. Onlangs leek Saoedi-Arabië bijvoorbeeld partij te kiezen voor Rusland in de oorlog met Oekraïne door de eigen olieproductie te verminderen. Daardoor werd Russische olie duurder en had Vladimir Poetin weer meer geld voor de oorlog. Er is Washington daarom veel aan gelegen een goede relatie te hebben met Saoedi-Arabië.

De kritische journalist Jamal Khashoggi bij aankomst op het terrein van het Saoedische consulaat in Istanboel. Kort daarna werd hij vermoord in het gebouw: