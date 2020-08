Biden haalt rond Conventie 70 miljoen dollar op

Weduwe van man die stierf nadat agenten op hem gingen zitten: ‘Ze proberen zijn dood weg te moffelen’

20 augustus Ze krijgt er haar man niet mee terug, maar toch is het een kleine opluchting dat er eindelijk een beetje beweging in het onderzoek zit. Dat zegt Henrieta (40), de weduwe van de Slovaakse man die stierf nadat hij op de luchthaven van Charleroi hardhandig werd aangepakt door de politie. Gisteren vertelden familieleden dat uit schokkende beelden van een bewakingscamera bleek dat agenten op de 38-jarige geboeide man hebben gezeten en dat een agente in zijn bijzijn een Hitlergroet bracht.