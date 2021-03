Biden kan beginnen met reddingsplan: Congres akkoord met miljardensteun

Franse miljardair (69) omgekomen door helikopter­crash: ‘Zijn brute dood is een groot verlies’

7 maart De schatrijke Franse politicus Olivier Dassault, parlementslid namens de centrum-rechtse partij Les Républicains (LR), is zondag om het leven gekomen door een helikoptercrash. Zijn toestel stortte neer in de buurt van Deauville, in het noord-westen van Frankrijk waar hij een vakantiehuis had. Ook de piloot, de enige andere inzittende, overleefde het ongeluk niet. Dassault, telg uit een bekende familie van industriëlen, was 69 jaar.