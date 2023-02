Biden laat hoogvliegend object ‘ter grootte van kleine auto’ neerhalen boven Alaska

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag een hoogvliegend object boven Alaska laten neerhalen. Het is nog niet duidelijk wat het is, aldus het Witte Huis.

Een Amerikaanse straaljager schoot het object op grote hoogte neer. Het had de grootte van een kleine auto. Details over het object zijn volgens woordvoerder John Kirby nog onbekend maar de Verenigde Staten verwachten de brokstukken terug te vinden in de Amerikaanse territoriale wateren.

Het is nog onduidelijk waar het object vandaan kwam, zei Kirby tegen journalisten. ,,We weten niet wie de eigenaar is van dit object.’’ Het stortte neer in het uiterste noordoosten van Alaska, vlakbij de Canadese grens. Volgens de Amerikaanse piloot bevond zich ‘geen mens’ aan boord van het object.

Kirby was voorzichtig om het object niet als een ballon te classificeren. Hij zei dat het nieuwe object en zijn spoor donderdagavond voor het eerst onder de aandacht van de VS kwam. De federale luchtvaartautoriteit heeft een deel van het luchtruim van Noord-Alaska gesloten ter ondersteuning van de bergingsoperatie door het ministerie van Defensie.

De Verenigde Staten schoten op 4 februari op grote hoogte voor de kust van South Carolina een Chinese ‘weerballon’ neer vanwege vermoedens dat het in werkelijkheid ging om een spionageballon. Die vermoedens werden bewaarheid. De ballon was onmiskenbaar uitgerust met spionageapparatuur, meldde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. De ballon zou deel uitmaken van een vloot die al over veertig landen op vijf continenten zou zijn gevlogen, aangestuurd door het Chinese leger.

De VS gebruikten vorige week hogeresolutiebeelden van verkenningsvliegtuigen om te weten te komen tot wat de gespotte ballon in staat was. ‘De apparatuur aan boord was duidelijk bedoeld voor het verzamelen van inlichtingen en kwam niet overeen met de apparatuur die je in een weerballon zou verwachten’, schreef Buitenlandse Zaken in een verklaring.