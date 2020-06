Biden loopt uit in peilingen: ‘Trump reageert verkeerd op onrust’

Duitse justitie stuurt ouders van Maddie brief waarin staat dat hun dochter dood is

11:54 Het Openbaar Ministerie (OM) in Braunschweig heeft de ouders van Madeleine McCann een brief geschreven waarin wordt bevestigd dat hun kind vermoord is. Dat verklaarde aanklager Hans Christian Wolters, die het onderzoek naar de Duitse hoofdverdachte Christian Brückner (43) leidt, tegenover de Britse krant The Mirror.