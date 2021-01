Biden maakt steunpakket van 1,9 biljoen dollar bekend

400 miljard dollar (zo’n 330 miljard euro) uit het plan van Biden moet gaan naar de directe bestrijding van het coronavirus, maakte Biden bekend in een toespraak in The Queen Theatre in Wilmington, in de Amerikaanse staat Delaware. Zo moeten er meer vaccinaties en coronatesten plaatsvinden. De nieuwe president wil in de eerste honderd dagen van zijn ambtsperiode 100 miljoen vaccins hebben toegediend. Daarnaast wordt geld uitgetrokken om het heropenen van scholen mogelijk te maken. Biden wil dat de scholen in het land in de lente weer open zijn.