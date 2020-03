Biden op weg naar overwinning bij voorverkiezingen op Big Tuesday

Turkse president Erdogan vraagt om solidari­teit in Brussel, gesprek met EU-lei­ders levert weinig op

9 maart Het gesprek tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en leiders van de Europese Unie over de crisis bij de Turks-Griekse grens heeft vanavond geen concrete resultaten opgeleverd. Beide partijen gaan de komende dagen en weken samen in kaart brengen wat er van de afspraken in de vluchtelingendeal uit 2016 is uitgevoerd en wat er nog moet gebeuren.