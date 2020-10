Biden over Trumps ‘wees niet bang’: ‘Vertel dat aan de 205.000 families die iemand verloren’

Bij zijn vertrek uit het ziekenhuis droeg Trump een mondkapje en liep hij op eigen kracht naar de auto die hem naar de heli zou brengen. Ook na landing op het gazon van 1600 Pennsylvania Avenue droeg de president het masker. Trump zwaaide, stak zijn duim op en groette vervolgens de Amerikaanse vlag. Bij die laatste handeling had hij het maskertje inmiddels afgezet en hij liep eveneens zonder kapje naar binnen. Trump voelt zich heel goed, zo liet hij eerder op de dag via Twitter weten. ‘Wees niet bang voor Covid. Laat het je leven niet beheersen. We hebben onder de Trump-regering een aantal echt geweldige medicijnen en kennis ontwikkeld. Ik voel me beter dan 20 jaar geleden!’ klonk het. Trump zou al ruim 72 uur geen koorts meer hebben, maar volgens zijn artsen is hij nog niet genezen.

Maatregelen getroffen

Toch stelden Trumps artsen dat het veilig was om de president terug te laten keren naar diens ambtswoning. Hij krijgt nog remdesivir en dexamethason. ,,Hij is er nog niet helemaal bovenop’’, aldus zijn lijfarts Sean Conley. De president wordt komende dagen thuis verder verpleegd. Om dat veilig te kunnen doen en verdere besmettingen te voorkomen, zijn direct maatregelen getroffen. De toegang tot Trump wordt beperkt en wie met hem in contact komt, moet beschermende kleding aan. De vraag rijst echter of de president zich wel zo goed voelt als hij zegt en bovenal of hij bereid is zich aan de maatregelen te houden. Eerder deed Trump nogal koeltjes over het nut van mondkapjes en blijkens het aantal besmettingen om hem heen gaan de kapjes nog steeds niet overal op.

‘Veel geleerd’

Hoewel Trump zei ‘veel geleerd’ te hebben over het virus tijdens zijn opname in het ziekenhuis, leek hij de gevaren nog steeds te ontkennen. ,,Ik wist dat er een gevaar in schuilde, maar ik moest het doen. Ik stond vooraan. Ik leidde’’, zei hij in een video. ,,Niemand die een leider is, zou niet doen wat ik deed. Ik weet dat er een risico is, er is gevaar, maar dit is oké. En nu ben ik beter, misschien wel immuun. Ik weet het niet.’’



Er is minder dan een maand te gaan voor de presidentsverkiezingen en zijn ziekenhuisopname ging ten koste van zijn campagne. Uit diverse polls blijkt dat Trump achterligt op tegenkandidaat Joe Biden. De woordvoerder van zijn campagneteam, Erin Perrine, probeert Trumps ziekte en herstel te vertalen naar een pluspunt. ,,Hij heeft ervaring als opperbevelhebber, ervaring als zakenman, en nu ook in het bestrijden van het virus als persoon.’’