Biden waarschuwt Poetin in videovergadering: Er staat veel op het spel

Er staat veel op het spel als Joe Biden dinsdagmiddag naar Vladimir Poetin wuift via een videoverbinding. De VS en Europa zullen Rusland financieel hard raken als hij het waagt Oekraïne aan te vallen, waarschuwt Biden.

Poetin zwaait vriendelijk richting de camera en Biden steekt zijn beide armen ter begroeting in de lucht. Hij grinnikt en zegt de Russische leider dat hij hoopt hem volgende keer in het echt te ontmoeten. ,,Goed je weer te zien”, zo begint hij, als Poetin vanuit Sotsji aan de Zwarte Zee verbinding maakt met het Witte Huis in Washington.

Maar er schuilen grote spanningen achter die warme woorden, hoorbaar in een korte video die de Russische staats-tv verspreidde. Biden vreest dat Poetin van plan is Oekraïne binnen te vallen en wil hem dat uit het hoofd praten. Hij zou hem ‘professioneel, helder en rechtdoorzee’ duidelijk maken, omschreef een van zijn stafleden vooraf, wat de VS bereid is te doen, ‘zowel met betrekking tot afschrikking als met betrekking tot diplomatie.’



Oekraïne zit te springen om steun van de machtige bondgenoten in Washington, nu het vermoeden bestaat dat Rusland een invasie voorbereidt. Amerikaanse inlichtingendiensten signaleren dat tienduizenden Russische troepen zich bij de grens verzameld hebben en denken dat het Kremlin overweegt binnen te vallen.

Volledig scherm Biden en Poetin. © AFP

Vergaande sancties

Eén ding is duidelijk, ook voor Poetin: het Witte Huis heeft geen trek in directe betrokkenheid van Amerikaanse troepen. ,,De Verenigde Staten willen niet in een situatie terechtkomen waarin de focus van onze tegenmaatregelen ligt op directe inzet van Amerikaans militairen,” zegt de medewerker van het Witte Huis. Maar Washington is wel bereid militaire steun te verlenen aan Oekraïne en Navo-bondgenoten in Oost-Europa, en heeft bovendien vergaande financiële sancties in petto.

Het gaat bijvoorbeeld om financiële straffen voor Russische energiebedrijven en oligarchen in de kring rond Poetin. Een extremere optie is ook om Rusland af te snijden van het internationale banksysteem. Dat soort maatregelen zouden nogal wat gevolgen kunnen hebben in Europa, dat Russisch gas nodig heeft en vreest dat Poetin uit wraak de toevoer zou kunnen afsnijden.

Volledig scherm © AFP

Biden denkt zijn Europese vrienden mee te krijgen als het zover komt. Hij belde voorafgaand aan zijn gesprek met Poetin met zijn collega-leiders in Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk om de boodschap aan Poetin af te stemmen. Hij zal deze week ook bellen met de Oekraïense president Zelenski.

,,We denken dat we een weg voorwaarts hebben met aanzienlijke economische tegenmaatregelen van zowel de Europeanen als de Verenigde Staten, die ernstige economische schade zouden toebrengen aan de Russische economie als ze ervoor kiezen om door te zetten”, zegt Bidens medewerker.

Poetin ontvangt dat bericht vanachter een lange houten tafel, met aan het hoofd een groot scherm waarop Joe Biden te zien is. De Russische president zal in het gesprek ook met eisen komen, is de verwachting. Poetin wil bijvoorbeeld voorkomen dat Oekraïne, historisch gezien in de Russische invloedssfeer, onder de huidige westers-georiënteerde regering lid wordt van de Navo. Het Witte Huis blijft erbij dat hij daar niet over gaat, en dat het aan Oekraïne en de Navo is om daarover te beslissen.

Tegenvaller

De spanningen rond Oekraïne zijn een tegenvaller voor Biden. Hij had gehoopt de relaties met Rusland te stabiliseren, zodat hij zijn aandacht kan richten op competitie met China, het land dat hij ziet als Amerika’s voornaamste rivaal.

Vorige maand hield hij ook al een videoconferentie met de Chinese leider Xi Jinping. Biden vindt dat het altijd het beste is met elkaar in gesprek te blijven, ook bij oorlogsdreiging. Het videogesprek met Poetin vormt een moment van de waarheid voor die theorie. Biden zal de VS en de wereld willen laten zien dat zijn persoonlijke relaties met andere wereldleiders tot resultaten leiden, zoals hij Amerikaanse kiezers beloofde.

De VS waarschuwt tegen een Russische invasie van buurland Oekraïne. De inwoners van de Oost-Oekraïense stad Charkov zijn gelaten en bezorgd, zo is te zien in onderstaande video: