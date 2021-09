Biden wijst in beschadigd New York op reeks natuurrampen: ‘klimaatcrisis is van ons allemaal’

De schade die het natuurgeweld recent heeft aangericht in de Verenigde Staten toont aan dat de klimaatverandering levens en inkomens ernstig bedreigt. President Joe Biden zei dat bij een bezoek aan de wijk Queens in New York, waar mensen in hun huis zijn gestorven door zware regenval en overstromingen. ,,We kunnen het stoppen voordat het nog erger wordt’’, zei hij op een persconferentie.

Biden wees op de natuurbranden in Californië, en de dodelijke slachtoffers die orkaan Ida heeft gemaakt in de staten Louisiana, New Jersey, New York en in mindere mate Pennsylvania. ,,We hebben allemaal kunnen zien dat het serieus code rood is.’’ Volgens Biden hebben de natuurrampen sommige klimaatsceptici al op andere gedachten gebracht, maar is het nog niet voldoende. ,,Iedereen werkt zich uit de naad’’, prees hij hulpverleners en andere landgenoten. Het is volgen hem een “crisis van iedereen”.

Een op de drie Amerikanen is geraakt door extreem weer, aldus Biden in New York. ,,De dreiging bestaat en die wordt niet minder. De vraag is of het erger kan worden. We kunnen met zijn allen voorkomen dat het erger wordt.’’

Het is echt van het grootste belang nu actie te ondernemen, zei de president over de grote COP26-klimaatconferentie die dit najaar in Glasgow wordt gehouden. De VS zijn volgens hem vastbesloten de uitstoot van broeikasgassen in 2050 terug te dringen tot nul. ,,We moeten de rest van de wereld in beweging brengen.’’