Big Ben volgend jaar weer te horen in Londen

LIVE | ‘Belgische regering wist van gaten in contract met AstraZene­ca, maar negeerde waarschu­wing’

12:37 Europa had kunnen weten dat het contract met AstraZeneca niet waterdicht was, melden nieuwsplatform Politico en opinieblad Knack. De Belgische regering werd hiervoor gewaarschuwd, maar vond het te laat om er iets mee te doen. Deskundigen van het Outbreak Management Team adviseren het kabinet heel voorzichtig om te gaan met de komende versoepelingen.