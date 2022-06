Bijna 1000 doden en 1500 gewonden door zware aardbeving in Afghanistan

De regering verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen. In de omgeving rond het epicentrum wonen veel mensen in afgelegen bergdorpen. Het is moeilijk om informatie uit dat gebied te krijgen over de schade en het aantal slachtoffers. De regering zet helikopters in om gewonden te redden en medische hulp te bieden.

Humanitaire hulp

In Afghanistan komen vaker zware aardbevingen voor, met name in het berggebied. Deze aardbeving is in elk geval de dodelijkste sinds 2002, toen zo’n 1100 mensen omkwamen. In 1998 stierven ongeveer 4700 mensen in Afghanistan bij een beving met een kracht van 6.6.