Bijna 200 dode walvissen na stranding op Australisch strand

,,Helaas hebben we te maken met een hoog sterftecijfer”, zegt Brendon Clark, die namens de reddingswerkers het woord voert, donderdag tegen Australische media. ,,We hebben er alles aan gedaan om de walvissen afgelopen nacht in leven te houden, zodat we ze vanochtend konden redden, maar er zijn er nog slechts 35 in leven. Wij richten ons er nu op deze dieren naar dieper water brengen.”