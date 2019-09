Bijna 3000 dollar boete voor Australiërs die hond niet uitlaten: ‘Ook in Nederland is actie nodig’

Moeten mensen verplicht worden om hun hond tenminste een keer per dag uit te laten? In Australië vinden ze van wel. In deelstaat Australian Capital Territory riskeren hondenbezitters binnenkort een forse boete als zij hun viervoeter niet in elk geval ééns per dag uitlaten. Het bedrag kan wel oplopen tot 2700 Australische dollars, zo schrijft CNN . Dierenbescherming Nederland noemt de maatregel ,,Erg extreem’’, maar vindt dat ook Nederlandse hondenbezitters soms nalatig zijn. ,,Door drukke agenda's hebben mensen steeds minder tijd voor hun huisdier’’, aldus woordvoerder Dik Nagtegaal.

De wet is afgelopen donderdag aangenomen door het regionale parlement en wordt ingevoerd in Australian Capital Territory (ACT), de deelstaat waarin de hoofdstad Canberra ligt. De nieuwe wet is bedoeld om honden te beschermen tegen nalatigheid van hun baasjes. ,,Dierenwelzijn gaat niet alleen over voedsel en onderdak, maar ook over de fysieke gesteldheid en de geestelijke uitdaging’’, aldus de regionale overheid in een persverklaring.

Nagtegaal vindt de maatregel erg ver gaan, maar vermoedt dat de Australische wet vooral bedoeld is om meer bewustzijn te kweken. ,,Iedereen is tegenwoordig ontzettend druk. De aandacht voor het huisdier schiet er daarom nogal eens bij in’’, zegt Nagtegaal. ,,Mensen doen daarom vaak maar een klein rondje met de hond, dat is helaas een tendens dat wij heel erg herkennen.’’

Uitlaatdag

Vorige week organiseerde de Dierenbescherming een dag die speciaal in het teken stond van het uitlaten, juist om aandacht te vestigen op het belang van snuffeltijd. Driehonderd baasjes uit heel Nederland verzamelden zich bij Stadslandgoed De Kemphaan in Almere, waar de Dierenbescherming een parcours met verrassende activiteiten had ingericht. Nagtegaal: ,,Veel deelnemers zeiden na afloop: ‘Ik heb mijn hond in tijden net zo enthousiast en actief gezien.’’’