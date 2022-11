Bijna 50 arrestaties aanslag Istanboel, PKK verantwoordelijk volgens Turkije

Update/met videoBij een explosie in de Turkse stad Istanboel zijn gisteren zes doden en 81 gewonden gevallen. Twee van hen zijn er erg slecht aan toe. Er zijn inmiddels 46 mensen opgepakt, onder wie een Syrische vrouw die het explosief vermoedelijk plaatste. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken is de aanslag uitgevoerd door de Turks-Koerdische organisatie PKK.

,,Volgens onze bevindingen is de PKK-terreurorganisatie verantwoordelijk”, zei Suleyman Soylu. Het bevel voor de aanslag zou volgens de autoriteiten gegeven zijn in de Noord-Syrische stad Kobani, waar Turkije in het verleden operaties heeft uitgevoerd tegen de Syrisch-Koerdische militie YPG.

Direct na de explosie doken er video’s op waarop te zien is dat een vrouw vlak voor de knal iets achterlaat in de drukke winkelstraat. President Recep Tayyip Erdogan bevestigde dat een vrouw bij de aanslag betrokken was. De PKK (Koerdische Arbeiderspartij) is als guerrillabeweging actief in het noorden van Irak en wordt ook in Europa en de VS gezien als een terreurgroep.

Turkse media schrijven dat de verdachte Ahlam Albashir is, een vrouw met een Syrische nationaliteit, die beweert dat ze is getraind door Koerdische militanten. Toch wordt een link met Islamitische Staat niet uitgesloten. Op beelden van beveiligingscamera's, waar televisiestations de hand op hebben gelegd, is te zien dat een vrouw een pakje achterlaat in een bloemenperkje in het midden van de straat.

De bom ging af in de populaire winkelstraat Istiklalstraat, vlakbij het Taksimplein. Dat plein ligt in het Europese gedeelte van de Turkse miljoenenstad. Nederlander Arnoud van Doorn, oud-raadslid voor de gemeente Den Haag, was onderweg naar een afspraak in de buurt toen de explosie plaatsvond. ,,Ik sta helemaal te shaken’’, zei hij gisteren aan de telefoon. ,,Op 30, misschien 50 meter van mij vandaan ontplofte er iets. Het was onwerkelijk, iedereen begon te gillen en rennen.’’

Terwijl hij zijn verhaal deed, waren ambulances en helikopters op de achtergrond te horen. Een ambulancemedewerker wilde dat hij naar het ziekenhuis ging, maar Van Doorn weigerde. ,,Ik heb lichte verwondingen. Het had veel erger kunnen zijn. Dertig seconden later en ik was er niet meer geweest. Ik heb vandaag het grootste geluk van de wereld gehad.’’

Ook Ricardo Hinderiks (24) uit Deventer schrok zich rot toen hij met zijn moeder de enorme knal hoorde. Hij kon de explosie zelf niet zien, maar zag direct daarna wel heel veel mensen zijn kant op rennen. ,,Iedereen ging op de loop. Dat was heel raar. Onze eerste reactie was toen ook: wegwezen hier. Wij zijn een winkel in gevlucht, maar daar moesten we al snel weer uit omdat ze gingen sluiten.”

Hinderiks was een dagje met zijn moeder aan het shoppen het centrum. Om 11.00 uur stonden ze al op het Taksimplein. Ze wilden nog even iets eten in het centrum, maar daar is het niet meer van gekomen toen rond half vijf de bom afging. Hinderiks heeft na de aanslag snel een taxi weten te bemachtigen die hen naar het hotel bracht. ,,Die waren allemaal vol, maar we hadden geluk dat er toevallig voor onze neus twee mensen uitstapten. Ik ben blij dat we niets hebben. Een uur voor de aanslag stonden wij ook nog op die plek waar de bom afging.”

Hulpdiensten hebben de wijde omgeving gisteren afgezet. Op sociale media circuleren foto’s en video's waarop een enorme ravage te zien is. Staatszender TRT berichtte dat mensen worden opgeroepen het gebied te mijden. Kort daarna kondigde de Turkse mediatoezichthouder een tijdelijk verbod af op verdere berichtgeving om paniek onder de inwoners van de miljoenenstad te vermijden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten op dit moment nog geen aanwijzingen te hebben dat er Nederlanders slachtoffer zijn geworden van de explosie. Ze houden hierover contact met de lokale autoriteiten. Van de ruim 80 gewonden zijn er inmiddels zijn meer dan 50 uit het ziekenhuis ontslagen.

Turkije werd tussen 2015 en 2017 getroffen door een reeks dodelijke bomaanslagen door de Islamitische Staat (IS) en verbannen Koerdische groepen. Ook Istanboel was meerdere keren doelwit van aanslagen.

Veel winkeliers in de wijk Beyoglu, waarin de straat ligt, sloten na de aanslag hun winkels. Voetbalclub Besiktas, waar Nederlander Wout Weghorst speelt, lastte de wedstrijd van zondagavond af.

