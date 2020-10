Bijna 58 miljoen tv-kijkers voor debat Harris en Pence

Achttien tv-zenders in het land zonden het debat tussen de kandidaten voor het vicepresidentschap uit. Fox News Channel had de meeste kijkers, 11,9 miljoen. Het record voor het best bekeken debat tussen de vicepresidentskandidaten bleef overeind. Dat werd gevestigd in 2008, toen Biden het opnam tegen Sarah Palin. Daar keken toen bijna 70 miljoen Amerikanen naar.

Het debat tussen Pence en Harris in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november lag dit jaar onder een vergrootglas, met name door de coronabesmetting van Trump. De rechterhanden van de president en Biden moesten laten zien in staat te zijn de teugels over te nemen in het Witte Huis, mocht de president wegvallen. Ook zien veel analisten Harris en Pence als potentiële presidentskandidaten voor de verkiezingen in 2024.