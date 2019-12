Bijna honderd branden leggen Sydney onder dikke laag rook

videoDe megabosbrand rond de Australische stad Sydney heeft zich opnieuw uitgebreid. In de regio woeden inmiddels 96 branden. De brandweer in deelstaat New South Wales meldt dat ,,het weken zal duren eer we het vuur kunnen blussen en dan alleen nog als we flinke regenbuien krijgen’’. De stad ligt inmiddels onder een dikke deken van giftige rook.

Meer dan 2200 brandweerlieden zijn ingezet om de bijna honderd branden in de staat New South Wales te bestrijden. Het vuur heeft in het oosten van Australië inmiddels zeker vier mensen gedood en meer dan 680 huizen in de as gelegd, aldus de autoriteiten.

,,We kunnen deze branden niet tegenhouden. Ze blijven branden tot de omstandigheden beter worden. Daarna zullen we doen wat we kunnen om ze onder controle te krijgen”, zegt brandweerfunctionaris Rob Rogers tegen omroep ABC.

Het vuur woedt volgens hem in een gebied van 60 kilometer tussen Colo en de omgeving van de plaats Singleton. De vlammenzee zorgt voor grote overlast in Sydney. De stad ligt onder een deken van giftige rook. Op straat dragen voetgangers maskers tegen de rook.

Bij de noordkust van New South Wales crashte een helikopter van de brandweer. De piloot - de enige inzittende van het toestel - werd overgebracht naar het ziekenhuis. Alle overige helikopters en vliegtuigen van de brandbestrijders blijven voorlopig aan de grond.

In het gebied heerst al zo’n drie jaar droogte. Phil Koperberg, oprichter van de rurale brandbestrijding RFS, waarschuwt dat gezien de weersvoorspellingen - nog meer droogte en nog meer hitte - de situatie nog zal verslechteren. ,,Het ergste moet nog komen’’, aldus Koperberg in de krant The Sydney Herald Morning.

Natuurbranden komen vaak voor in Australië. Wetenschappers zeggen dat het ‘brandseizoen’ dit jaar vroeger dan gebruikelijk begon en intenser is. Dat komt onder meer door de aanhoudende droogte. Sinds het begin van de crisis in september zijn honderden woningen verwoest en zeker zes mensen om het leven gekomen.

Donderdag werd in de Australische deelstaat New South Wales opnieuw de noodtoestand uitgeroepen vanwege de branden. Bekijk hier de beelden:

