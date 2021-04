Bijna honderd doden door cycloon in Indonesië en Oost-Timor

VS willen weer praten over nucleair verdrag met Iran

2 april De Verenigde Staten gaan weer met Iran praten over een hernieuwd internationaal nucleair verdrag. Ze doen volgende week mee aan een internationaal overleg in Wenen. De deal zit in het slop en Washington benadrukt open te staan voor gesprekken met het regime in Teheran, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Rechtstreekse gesprekken tussen de twee landen worden nog niet verwacht.