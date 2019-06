Bijna zeventig gewonden bij bestorming Georgisch parlement

Rusland begonnen met vrijlating honderd walvissen

20 juni Rusland is begonnen met het vrijlaten van een groep van bijna honderd walvisachtigen die in het uiterste oosten van het land gevangen wordt gehouden in kleine kooien. Dat meldt de staatstelevisie. Internationaal was veel commotie ontstaan over de behandeling van de dieren bij de havenstad Nachodka. Russische media spraken van een ‘walvissengevangenis’.