Bijzonder toeval: voorouders van echtgenote duikbootbestuurder stierven in 1912 op de Titanic

Terwijl de wereld in spanning afwacht of de vijf inzittenden van de vermiste duikboot Titan gered kunnen worden, komt het romantische en tegelijk treurige verhaal van Isidor en Ida Straus naar boven. Zij kwamen in 1912 om het leven toen de Titanic zonk en blijken de voorouders van de echtgenote van duikbootbestuurder Stockton Rush.

Stockton Rush is eigenaar van duikbootbedrijf OceanGate. Zijn vrouw Wendy is er communicatiedirecteur en ging al drie keer eerder met duikbootje Titan naar het scheepswrak van de Titanic, blijkt uit informatie op haar LinkedIn-pagina. Ook de missie van zondag was onderweg naar het iconische schip. Maar na ruim een uur werd het contact verbroken, sindsdien wordt gevreesd voor het leven van Stockton en de vier andere inzittenden. Als zij niet voor donderdagmiddag worden gevonden, is de kans groot dat de zuurstof in de cabine op is.

Isidor en Ida Straus

Op bijna dezelfde plaats in de Grote Oceaan, voor de kust van Canada, kwamen op een koude aprilnacht in 1912 in totaal 1522 opvarenden van de Titanic om het leven. Onder hen ook het oudere echtpaar Isidor en Ida Straus, die de over-over-overgrootouders van Wendy Rush zijn, blijkt nu.

Het waren twee van de rijkste opvarenden op de Titanic, die zonk nadat het onderweg van Groot-Brittannië naar New York een ijsberg raakte. Overlevenden van de scheepsramp vertelden later het trieste en tevens romantische verhaal van het echtpaar. Isidor Straus - mede-oprichter van het grote Amerikaanse warenhuis Macy's - weigerde een plaats in een reddingsboot, omdat er nog vrouwen en kinderen wachtten op redding, schrijft de New York Times. Ida weigerde vervolgens haar echtgenoot alleen achter te laten. ,,Nee, ik wil niet gescheiden worden van mijn man. We leefden samen, en we gaan samen dood’’, zei ze volgens een overlevende.

Gezien zijn hoge leeftijd kreeg ook Isidor een plek aangewezen in de reddingssloep, maar die sloeg hij af. ,,Ik wil niet dat onderscheid wordt gemaakt in mijn voordeel, omdat anderen dat ook niet krijgen.’’ Gedecideerd namen ze plaats op een stoel op het A-dek, verklaarde ooggetuige Archibald Gracie later. Ze hielpen vervolgens nog een dienstmeid in een sloep en werden voor het laatst gezien toen ze arm in arm op het bovendek stonden, terwijl het schip ten onder ging.

Scène in de film

Dit beeld inspireerde de makers van de film Titanic uit 1997 voor een korte, maar ontroerende scène. Terwijl het water de hutten van de passagiers binnenstroomt, grijpt een ouder echtpaar op een bed elkaar nog iets steviger vast. Ze weten dat ze de ramp niet gaan overleven. Isidor en Ida Straus kwamen allebei om. Zijn lichaam is na ruim twee weken uit het water gehaald, samen met 204 anderen. Van haar is nooit iets teruggevonden.

Hoewel Wendy Rush haar verre voorouders alleen van de verhalen kent, moet ze nu waarschijnlijk hetzelfde doormaken als duizenden nabestaanden destijds. De kans dat haar echtgenoot en de vier andere inzittenden van de duikboot levend worden teruggevonden, wordt met de minuut kleiner. Wendy heeft zelf nog niet gereageerd op de vermissing van haar man.

De familie van vader en zoon Shahzada en Suleman Dawood zei woensdag tegen Sky News erg geraakt te zijn door de wereldwijde steun. Ze zijn met hun volledige aandacht bij de reddingsactie, en hopen dat mensen hun privacy respecteren. Andere familieleden van vermiste inzittenden hebben tot nu toe niet in het openbaar over het incident gesproken.

Risico's tegenover de voordelen

De vermiste stuurman Stockton Rush liet zich in het verleden wel uit over de gevaren van zijn duikbootmissies. Bang was hij niet onder water. Maar hij maakte zich wel zorgen om dingen waarin de duikboot vast kon blijven zitten, zoals visnetten. ,,Als je iets ziet hangen, vaar er dan niet onderdoor. Als er een net hangt, blijf uit de buurt.’’

Maar hij relativeerde de risico's. ,,Als je alleen veiligheid wil, moet je niet uit bed komen’’, zei hij. ,,Stap niet in je auto. Doe helemaal niets meer. Op enig punt ga je risico’s nemen. En die risico’s moet je tegenover de voordelen zetten.’’

