'Binnenkort handelsoverleg VS en China op hoog niveau'

Dronken feestvier­ders doden zeldzame vogel na Duits dorpsfeest, geldboetes tot 1300 euro

18:27 Twee jonge mannen zijn vandaag door de rechtbank in Titisee-Neustadt in het zuidwesten van Duitsland veroordeeld voor het in beschonken toestand mishandelen van een zeldzame auerhoen. De beschermde vogel overleefde het niet.