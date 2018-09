Bisdom Brooklyn betaalt miljoenen aan slachtoffers seksueel misbruik

Noord- en Zuid-Ko­rea zetten nieuwe stap richting vrede

5:42 Noord- en Zuid-Korea hebben een nieuwe stap gezet in het vredesproces tussen beide landen. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en de president van Zuid-Korea, Moon Jae-in, hebben tijdens de driedaagse top in Pyongyang afgesproken zich in te zetten voor een kernwapenvrij en vredevol schiereiland.