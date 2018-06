Bizar taxi-incident Moskou nog met raadsels omgeven

De chauffeur, de 28-jarige Anarbek Tsjyngyz uit Kirgizië, is gearresteerd en verklaart ook zelf dat zijn daad een ongeluk betrof. Hij zou twintig uur achter het stuur hebben gezeten en voordien maar twee uur hebben geslapen. Daardoor was hij in slaap gesukkeld. Toen hij wakker schrok, verwarde hij van de weeromstuit rem- en gaspedaal, waardoor hij wegschoot en per abuis de voorbijgangers op de stoep raakte. Daarbij raakten acht mensen gewond, onder wie enkele Mexicaanse voetbalfans.

Gestuurd verhoor?

In het verhoor, waarvan de beelden op internet zijn gezet, lijkt de politie de verklaring van Tsjyngyz sterk te sturen in de richting van een ‘ongeluk’. Tsjyngyz zegt dat hij vijf jaar een auto bestuurt en nog maar een maand in Moskou als chauffeur werkte. De vraag waarom hij wegrende, beantwoordt hij met: ,,Ik was bang dat ze me zouden vermoorden.’’

De beelden van het incident geven eveneens te denken. Wie in slaap valt en per ongeluk het gaspedaal intrapt, vliegt normaal gesproken recht vooruit op de achterkant van zijn voorganger. Tsjyngyz stuurt echter schijnbaar moedwillig uit de file waar hij in staat en rijdt dan vooruit, op de voorbijgangers in.

Kirgizië

Het feit dat het om een Kirgiez gaat, zegt op zich niets. Maar feit is wel dat de afgelopen jaren meerdere aanslagplegers (in naam van Islamitische Staat) uit de Centraal-Aziatische republieken van de voormalige Sovjet-Unie kwamen. Ook uit Kirgizië.