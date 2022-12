Bizarre reclame op Russische staats-tv: ijskoude honger-kerst in Europa, met hamster op het menu

In het bizarre filmpje wenst RT, de - in de EU verboden - Russische propagandazender, alle Europeanen een ‘gelukkig anti-Russisch Kerstfeest’. Een korte video toont hoe een gezin drie achtereenvolgende jaren het kerstfeest viert in hun woonkamer. De toestand daar wordt steeds nijpender als gevolg van de energiecrisis die - zo lijkt de boodschap - de Europeanen zichzelf hebben aangedaan door hun steun aan Kiev.

Terwijl het RT-gezin ‘Europa’ er in 2021 nog redelijk warmpjes bijzit en de dochter des huizes nog een hamster met een rode strik krijgt, lijkt het voor hen nu en in de toekomst steeds beroerder te worden. In 2023 zitten ze uiteindelijk in een koude en donkere kamer waar de wind door de kapotte ramen giert. En uiteindelijk moet ook de hamster eraan geloven als een soort Flappie.

Volledig scherm RT © RT

Ironisch

Sinds de Russische aanvalsoorlog hebben de EU-landen de invoer van Russische energie enorm verminderd. Hierdoor zijn de prijzen voor klanten van olie, gas en elektriciteit fors gestegen. RT wil met het horrorfilmpje kennelijk ook aan het thuisfront duidelijk maken hoe erg de EU-sancties tegen Rusland zijn voor de Europeanen zelf.

De reacties op de video komen uit vele landen. Iemand in Polen laat een mooie kerstboom zien en een thermometer die 21 graden aangeeft. Anderen vragen zich af of RT hier niet per abuis een Russisch gezin heeft gefilmd. ‘Het is ironisch hoe RT de toekomst van Rusland neerzet’, schrijft iemand.

Een Noorse grappenmaker wil RT wel helpen en meldt vrolijk dat gisteravond de kat van de buren is opgegeten en dat vandaag de parkiet eraan moet geloven.

