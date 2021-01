Black Lives Matter-beweging genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede

Franse school wil niet ‘Samuel Pa­ty’-school heten: ‘We zijn bang en laf’

28 januari Burgemeester Robert Beneventi van de Franse stad Ollioules, aan de Middellandse Zee, had een nobel plan. ,,Ik wil een eerbetoon brengen aan de leraar die op zo’n gruwelijke wijze werd vermoord.’’ Hij doelde op Samuel Paty, die vorig jaar oktober door een terrorist werd onthoofd. Dat gebeurde nadat hij in de klas Mohamed-spotprenten had laten zien.