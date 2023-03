‘Blade runner’ Oscar Pistorius komt niet eerder vrij na moord op zijn vriendin

De atleet, bij wie beide benen werden geamputeerd toen hij nog een baby was, kreeg in 2017 dertien jaar cel opgelegd. Eerder werd gezegd dat Pistorius een vrijlatingsverzoek kon indienen omdat hij op de helft van zijn straf zit, maar de commissie heeft dat verzoek afgewezen omdat de atleet volgens het hof nog niet zijn minimale straf heeft uitgezeten. Pistorius kan in augustus 2024 weer een verzoek indienen.

Pistorius vuurde in 2013 meermaals met een vuurwapen door de badkamerdeur van zijn woning op zijn vriendin, het model Reeva Steenkamp. Volgens de aanklager deed hij dat in een woedebui. De atleet heeft zelf altijd volgehouden dat hij vermoedde dat er een inbreker in zijn appartement was en dat hij zijn vriendin juist wilde beschermen.

Geen spijt

Steenkamps familie is tegen een eventuele vroegtijdige vrijlating. Volgens familieleden heeft Pistorius de waarheid niet gesproken en geen spijt betuigd. De moeder van Steenkamp was vrijdag bij de gevangenis in Pretoria waar Pistorius wordt vastgehouden en waar de hoorzitting over de vrijlating werd gehouden. De moeder en Pistorius werden apart van elkaar gehoord, aldus de advocaat van de familie.

In 2012 was Pistorius de eerste atleet zonder benen die meedeed aan de reguliere Olympische Spelen, die toen in Londen werden gehouden. Hij deed ook meermaals mee aan de Paralympische Spelen. De Zuid-Afrikaan was een wereldwijd icoon en tekende meerdere grote sponsordeals. Er was dan ook internationaal veel aandacht voor de moordzaak.