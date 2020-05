‘Blij dat hij dood is’: verdachte van moord op zoon voormalig Duitse president bekent

De Duitser uit de deelstaat Rijnland-Palts stak Von Weizsäcker in november dood toen deze een medische lezing hield in een Berlijnse privékliniek. De verdachte stormde naar voren en stak meerdere keren in op zijn slachtoffer. Reanimatiepogingen mochten niet baten. De 59-jarige arts overleed ter plekke. Een 33-jarige agent buiten dienst die in de zaal zat, greep meteen in en probeerde de dader te overmeesteren. De man raakte daarbij zwaargewond en moest zijn hulppoging staken. Andere toehoorders wisten de dader wel te overmeesteren en droegen hem over aan de politie.

Zenuwgas Vietnam

De verdachte zou de familie Von Weizsäcker al dertig jaar hebben gevolgd en gewacht hebben op een gelegenheid om een lid te doden. Hij zou de familie medeschuldig hebben gehouden voor het gebruik van zenuwgas in de oorlog in Vietnam. Volgens onderzoekers is de verdachte psychisch ziek.



Von Weizsäcker was sinds 2005 chef-arts van een afdeling in de Schlosspark-kliniek in Berlijn. Zijn vader, Richard von Weizsäcker, was van 1984 tot en met 1994 president van Duitsland. Hij overleed in 2015. Het is vandaag de tweede dag van het proces tegen de man.