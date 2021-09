Blinken verdedigt vertrek VS uit Afghanistan in Congres: Uitstel had niets uitgemaakt

Waarom tropenarts Jamilah (34) knokt voor vluchtelin­gen: ‘Spiraaltje inbrengen met licht van mobieltje. Onmense­lijk’

12 september Jamilah Sherally (34) is tropenarts in vluchtelingenkampen en helpt daar de aller-kwetsbaarsten. ,,Ik doe mijn werk met weinig middelen. Hoe kan het dat ik nog steeds een spiraal moet inbrengen in een hoekje van een kliniekje zonder gynaecologische stoel met het lichtje van mijn mobiele telefoon? Gewoon onmenselijk". Niet voor niets liep Sherally vannacht veertig kilometer mee in de Nacht van de Vluchtelingen in en rondom Rotterdam. ,,Ik weet waarvoor ik het doe.”