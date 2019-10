Bloedbad in Oostenrijk: Man doodt ex-vriendin (19), haar nieuwe vriend en familie uit jaloezie

Eén van de slachtoffers is de 19-jarige ex-vriendin van de man. De andere slachtoffers zijn haar nieuwe vriend (24), haar ouders en broer (25).



De dader zou hebben gehandeld uit jaloezie. Zijn relatie met het 19-jarige meisje was een paar maanden geleden beëindigd. Hij kwam haar zaterdagavond met haar nieuwe vriend tegen in een café en kreeg ruzie. 's Nachts reed hij naar de woning van zijn ex-vriendin en belde aan. De vader van het gezin opende de deur voor hem. De vader maakte de ex-vriend van zijn dochter duidelijk dat de relatie voorbij was en stuurde hem weg.



Vervolgens ging de man naar zijn eigen huis om het (legale) wapen van zijn broer uit de kluis te halen. Hij reed terug naar het huis van zijn ex, klom op het balkon, sloeg een ruit in en schoot de vijf mensen die binnen waren dood. Vervolgens stond hij binnen een halfuur bij de politie voor de deur.



Rond 6.00 uur ‘s ochtends meldde de dader zich bij het politiekantoor in de stad en overhandigde een pistool en een mes. Hij vertelde dat hij vijf mensen had vermoord. Hij zou voornamelijk zijn vuurwapen hebben gebruikt. Of en in welke vorm het mes werd gebruikt dat de verdachte bij zich had, wordt onderzocht. De buren zeggen waarschijnlijk twee tot drie schoten te hebben gehoord.