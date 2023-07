Bloedhitte op vakantie-eiland Sardinië, Ik vertrek-koppel omschrijft het als een ‘strijkijzer’

Alsof er vanuit de hemel een strijkijzer op je hoofd wordt gedrukt. Zo omschrijft Jurgen Lieftink (57) uit de Achterhoek het weer op Sardinië in de afgelopen dagen. Bloedheet is het op het Italiaanse vakantie-eiland, en het einde is nog lang niet in zicht. ,,We kruipen volgende week richting de 44 graden, en misschien zelfs nog warmer. Dat is echt ongekend.”

Jurgen en zijn vrouw Marieke waren in 2021 even bekende Nederlanders toen zij in de hitserie Ik vertrek in geuren en kleuren mochten vertellen over hun grote droom. Na talloze tochten richting de laars van Europa wilden ze voorgoed hun huis en haard achterlaten om een nieuw leven te beginnen op Sardinië, een eiland ter grootte van België. Voor de ogen van een miljoen kijkers ging die droom in vervulling: Jurgen en Marieke, beide grote wijnliefhebbers, zijn intussen de eigenaar van een uiterst succesvolle bed & wine.

Vooral de laatste dagen voelen Jurgen en Marieke een grote verantwoordelijkheid om goed voor hun gasten te zorgen. Met name op Sardinië slaat de anti-cycloon (hogedrukgebied) Cerberus op dit moment ongenadig hard toe. In het binnenland van het eiland loopt de temperatuur op tot boven de 40 graden. ,,We zijn inmiddels wel wat warme zomers gewend, maar dit jaar is het echt ongelóóflijk warm”, zegt Jurgen. ,,En het wordt de komende dagen nog veel warmer. Dat is wel abnormaal. Overdag moeten Marieke en ik en onze gasten echt rust houden, anders is het niet vol te houden.”

‘Zet de airco uit’

Hoe doen de Achterhoekers dat dan, omgaan met de hitte? ,,We passen onze werktijden aan. We staan heel vroeg op om alvast wat dingen in ons verblijf te regelen. Dat doen we tot een uur of 12.00. Daarna gaan we naar binnen en zoeken we de schaduw op en rusten we uit. In de middag is de zon op z’n sterkst, dan moet je echt niet de hele tijd buiten zijn. In de avond koelt het op het eiland gelukkig snel af en kun je weer wat dingen doen. Dus in feite werk je ’s ochtends en ’s avonds vooral en probeer je het overdag uit te houden.”

Naast het zoveel mogelijk water drinken, heeft Jurgen voor zijn gasten een tip die minder tot de verbeelding spreekt. ,,Ik adviseer altijd om de airco op de kamer en in de auto uit te zetten. Je lichaam raakt anders niet gewend aan deze hitte en dat kan ervoor zorgen dat je onwel raakt. In ons verblijf zetten we alle ramen open en proberen we te zorgen voor de nodige verkoeling. Dat is écht veel beter dan zo’n loeiende airco.” Daarnaast probeert het Ik vertrek-koppel zoveel mogelijk vers fruit en groente te eten.

Heerlijk klimaat

De intense hitte zal naar verwachting ongeveer twee weken aanhouden. Jurgen is niet bang dat toeristen daardoor wegblijven. ,,Sardinië heeft een heerlijk klimaat. In de avond wordt het snel kouder en er hangt meestal een lekker briesje. Daarnaast is er veel schaduw en is de Middellandse Zee fijn om in te zwemmen. Het is belangrijk om vooral niet al te veel met de hitte bezig te zijn.” Het is de verwachting dat Sardinië vaker te maken gaat krijgen met hittegolven van deze omvang. ,,Daar is iedereen zich al min of meer op aan het voorbereiden. Inwoners zijn met name bezig om hun huizen te prepareren op dit soort hoge temperaturen.”

Sardinië werd vorig jaar nog getroffen door enorme natuurbranden, ontstaan door een verzengende hitte. ,,We reden die middag langs het vuur, zo’n 15 kilometer bij ons huis vandaan”, zei Jurgen destijds tegen deze site. ,,Ik dacht, geen probleem voor ons. Diezelfde avond was de horizon helemaal oranje. Het vuur is die nacht tot op zo’n 50 meter van ons huis gekomen. We hadden de koffers al gepakt om de boel te evacueren.” Signalen dat er opnieuw een natuurbrand zal uitbreken zijn er vooralsnog niet.

Heetste week ooit

Ook elders kreunen mensen onder de hitte. In Spanje steeg het kwik maandag tot 44 graden in sommige delen van Andalusië. In hoofdstad Madrid werd 39 graden genoteerd, op het eiland Mallorca klom het kwik tot 35 graden. Naast Italië en Spanje worden ook Frankrijk, Duitsland en Polen momenteel geteisterd door een hittegolf.

Wereldwijd was afgelopen week, van 3 tot en met 9 juli, trouwens de warmste week ooit. Vrijdag sneuvelde het dagelijkse temperatuurrecord en juni was de warmste juni tot nu toe. De wetenschappers van de Verenigde Naties waarschuwen voor ‘mogelijk verwoestende gevolgen’ voor ecosystemen en het milieu.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie valt de hitte samen met het begin van El Niño, het natuurverschijnsel waardoor de Stille Oceaan opwarmt. De verwachting is dat de wereldwijde temperatuur daardoor oploopt en dat er nog meer weerrecords zullen sneuvelen. De wetenschappers stellen dat klimaatverandering het effect van El Niño versterkt.

Alarmcentrales: hitte Zuid-Europa leidt nog niet tot meer meldingen Alarmcentrales zien nog geen grote stijging van het aantal meldingen van Nederlandse vakantiegangers in Zuid-Europa die onwel zijn geworden of in de problemen zijn gekomen door de extreme hitte daar. Ook bij de alarmcentrales SOS International en Eurocross komen niet veel meer meldingen binnen, aldus woordvoerders. De centrales geven aan de ontwikkelingen rond de hitte wel goed te volgen. Op sommige locaties in Zuid-Europa is het zo droog en heet dat rekening moet worden gehouden met hitteprotocollen en bosbranden. Vrijdag gaat de zomervakantie voor de regio Zuid-Nederland in. Dat zorgt weer voor veel drukte op de wegen naar het zuiden. Door de hitte is de kans op oververhitting van voertuigen groter. De ANWB zegt goed voorbereid te zijn op drukte op de weg en raadt aan extra goed te letten op kinderen en ouderen bij zeer warm weer. De Spaanse nationale weerdienst kwam woensdag met een waarschuwing voor extreme risico’s in de zuidelijke regio Andalusië door de hitte. Die kan ook zorgen voor problemen met infrastructuur, bijvoorbeeld omdat asfalt smelt of bruggen niet meer open of dicht gaan, omdat het metaal uitzet.

