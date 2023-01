Blunderende Duitse minister van Defensie stapt op na ongelukkige Instagrampost

Christine Lambrecht is vandaag opgestapt als Minister van Defensie in Duitsland. Haar positie was onhoudbaar door een aaneenschakeling van blunders, met als hoogtepunt een Instagrampost met een ongelukkige terugblik op 2022.

2023 moest nog beginnen, maar de positie van Christine Lambrecht (SPD) was al erg wankel. Toch besloot ze een merkwaardige nieuwjaarsvideo te posten op Instagram. Daarin somde Lambrecht, nauwelijks verstaanbaar onder het kabaal van vuurwerk, op hoe ze het afgelopen jaar ‘leuke mensen’ had leren kennen. Zijdelings noemde ze de oorlog in Oekraïne.

De boodschap zorgde voor een stormvloed aan kritiek. Lambrecht verdedigde zich door te stellen dat het om een post op haar privéaccount ging. Tevergeefs. Twee weken na het posten van de video stapt Lambrecht op.

De ongelukkige nieuwjaarsboodschap van Lambrecht:

Ene na de andere uitglijder

De nieuwjaarsboodschap spande de kroon op een dramatisch jaar waarin Lambrecht als minister van Defensie de ene na de andere uitglijder maakte. Zo vloog ze met haar zoon na een werkbezoek in een helikopter op de kosten van defensie naar de Noord-Duitse badplaats Sylt. Ook hierbij stuntelde ze met Instagram: na een half jaar zwijgen over kwestie gaf ze toe dat zij de foto van haar zoon had gemaakt op het sociale medium.

Inhoudelijk werd de SPD’er eveneens gezien als zwakste schakel binnen de Bondsregering, door haar weifelende houding en gebrekkige dossierkennis. De ‘brokkenminister’ stuurde, tot ontzetting van Duitslands bondgenoten, in eerste instantie vijfduizend gevechtshelmen naar Oekraïne. Pas tien maanden na het uitbreken van de oorlog kwamen de Duitse toezeggingen voor zware wapens op gang.

Opvolger vinden is moeilijk

Afgelopen vrijdag sijpelden al de eerste berichten naar buiten dat Lambrecht zou opstappen als minister van Defensie. In het weekend speculeerden Duitse media over mogelijk opvolgers. Doordat bondskanselier Scholz, partijgenoot van Lambrecht, een evenwichtige man-vrouwverhouding in zijn kabinet nastreeft, verloopt de zoektocht stroef, meldt de Duitse krant Bild.

Vanuit de oppositie klinkt vooral de roep voor een politiek zwaargewicht. ‘Voor Duitsland is defensie een belangrijk ministerie. De bondskanselier zou daarom niet naar geslacht, maar alleen naar competentie moeten kijken’, zei Wolfgang Kubicki van de Duitse liberalen in een reactie.

Toch lijkt Scholz af te stevenen op wederom een vrouwelijke minister van Defensie. Onder meer de partijgenoot van Kubicki, Marie-Agnes Strack-Zimmermann wordt als belangrijke kandidaat genoemd. De 64-jarige Strack-Zimmermann leidt op het moment de defensiecommissie in de Duitse Bondsdag. Ook de naam van SPD’er Eva Högl zingt rond.

