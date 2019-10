Boeing houdt wereldwijd vijftig toestellen aan de grond door scheurtjes

Technische mankement

De problemen met de Boeing 737 NG komen bovenop die met de 737 MAX. Een jaar geleden stortte in Indonesië een 737 MAX-toestel neer, en afgelopen maart eenzelfde type vliegtuig in Ethiopië. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. De twee vliegtuigongelukken zijn vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte. Boeing zou al langer op de hoogte zijn geweest van het technische mankement.

Volgens Boeing en de FAA is er geen direct gevaar voor passagiers, maar is wel onderzoek nodig. De Boeing 737 Next Generation is geïntroduceerd in 1997 en een van de populairste vliegtuigen ter wereld. Ook de Nederlandse KLM maakt gebruik van het toestel. De 737 NG is de derde generatie 737 en het model voorafgaand aan de 737 MAX. Bij de Nederlands luchtvaartmaatschappij hoeven geen toestellen aan de grond gehouden te worden.