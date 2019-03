Boeing onthult wijzigingen 737 MAX: meer controle piloten op vluchtsysteem

live Premier May stapt op als brexit-deal wordt goedge­keurd

23:05 In een ultieme poging haar brexit-akkoord te redden zet Theresa May haar laatste troefkaart in: ze belooft op te stappen als haar akkoord door het parlement komt. ,,Om de brexit te leveren ben ik bereid om deze post -eerder dan ik wilde- te verlaten”, zei ze in een speech tegen een groep invloedrijke conservatieven. ,,Ik doe wat het beste is voor ons land en onze partij.” De Noord-Ierse DUP, May's gedoogpartner in het Lagerhuis, is niet van plan haar te steunen.