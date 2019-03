Boeing stopt tijdelijk met leveren 737 MAX

Senaat stemt voor opheffen noodtoe­stand van Trump

20:59 De Amerikaanse Senaat wil dat de noodtoestand wordt opgeheven die door president Donald Trump is uitgeroepen aan de zuidelijke grens. Het besluit kreeg de steun van 59 van de 100 senatoren, onder wie ook twaalf partijgenoten van de president. Toch zal de noodtoestand hoogstwaarschijnlijk in stand blijven. Via Twitter maakte de president direct na de stemming al duidelijk dat hij gebruik zal maken van zijn veto.