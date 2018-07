Boer heeft recht op tonnen voor Romeinse paardenkop

Een Duitse rechtbank heeft bepaald dat de autoriteiten van de deelstaat Hessen een boer 773.000 euro moeten betalen voor een bronzen paardenkop uit de Romeinse tijd die in 2009 op zijn land werd gevonden.

Het hoofd, onderdeel van een standbeeld van de Romeinse keizer Augustus, werd gevonden op een stuk land in Lahnau ten noorden van Frankfurt am Main. Na de vondst ging het bezit van de archeologische vondst - 59 centimeter lang en 15 kilo zwaar - over op de deelstaat Hessen.

Die laatste ging uit van een waarde van 120.000 euro, gebaseerd op deskundigenrapporten. De boer kwam op basis van door hem geraadpleegde experts uit op een bedrag van 3,6 miljoen euro. Omdat de twee partijen niet tot een akkoord konden komen, sleepte de boer de deelstaat voor de rechter.

Schikkingsvoorstel

De rechtbank in Limburg aan de Lahn bepaalde vandaag dat de boer volgens de in 2009 geldende staatswet recht had op de helft van de waarde van de paardenkop. Die werd door een gerechtsdeskundige geschat op zo'n 1,6 miljoen euro.

De rechtbank nam de zaak eind 2016 in behandeling. De boer diende een schadevergoeding van 1,8 miljoen euro in voor de paardenkop. Dat bedrag was een optelsom van de geschatte waarde van het antieke bronzen object en de gederfde inkomsten doordat hij niet kon boeren op het stuk land waar het werd opgegraven. De deelstaat wilde slechts 48.000 euro betalen. Daarop stelden de rechters een schikking voor van ongeveer een half miljoen euro. Die schikking kwam er niet, meldden Duitse media.

Hoger beroep

Het Hessische Wetenschapsministerie liet vandaag in een reactie weten dat het de rechterlijke uitspraak grondig gaat bestuderen alvorens te beslissen of het hoger beroep aantekent bij het Hooggerechtshof in Frankfurt. Als het bedrag opeisbaar wordt, dan heeft de boer volgens de rechter ook recht op rente over de periode 2009-nu.