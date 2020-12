Boete voor stadhuis Parijs vanwege ‘te veel vrouwen in hoge functies’

De Franse regering heeft het stadhuis van Parijs een boete van 90.000 euro opgelegd omdat het twee jaar geleden te veel vrouwen in managementposities heeft aangenomen. Dat gaat in tegen een regel rond gendergelijkheid in Frankrijk uit 2013. Anne Hidalgo, de burgemeester van de hoofdstad, noemt de boete 'absurd'.

Dit schrijft The Guardian. ,,Deze boete is natuurlijk absurd, oneerlijk, onverantwoord en gevaarlijk”, reageert Hidalgo. Ze zegt dat vrouwen in Frankrijk juist volop promotie moeten krijgen ‘omdat de achterstand in het hele land nog altijd groot is’.

Wet voor gendergelijkheid

Volgens de burgemeester werd de boete gegeven omdat in Parijs in 2018 elf vrouwen waren aangenomen in managementposities, tegenover vijf mannen. Dat houdt in dat 69 procent van de rollen naar een vrouw gingen. Volgens nationale regelgeving uit die tijd mag één geslacht niet meer dan 60 procent van de managementfuncties bij de overheid bekleden.

Quote Het management van het stadhuis is ineens te feminis­tisch geworden Anne Hildalgo, Burgemeester Parijs

,,Ik ben blij mee te delen dat we een boete hebben gekregen”, reageerde Hidalgo in een gemeenteraadsvergadering deze week. ,,Het management van het stadhuis is ineens te feministisch geworden.”

Inhaalslag

Hidalgo beargumenteert dat de inhaalslag hard nodig is. ,,Om ooit gelijkheid te bewerkstelligen moeten we het tempo verhogen. En ervoor zorgen dat meer vrouwen dan mannen aangesteld worden.”



De verantwoordelijke minister, Amélie de Montchalin, heeft bevestigd dat de boete inderdaad is opgelegd aan het stadhuis van Parijs voor aanstellingen in 2018 en dat de regel sinds 2019 is geschrapt. In een bericht aan Hidalgo op Twitter nodigt ze haar uit op het ministerie: ‘Om te praten over concrete acties om de positie van vrouwen in publieke diensten te verbeteren‘. Frankrijk wil die volgens de minister met het geld van de boete financieren.

